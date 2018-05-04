Калуга, 4 мая, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В рацион пациентов ряда социальных и медицинских учреждений Калужской области входило опасное для жизни и здоровья сливочное масло, не соответствующее ГОСТу. Как сообщила 4 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Басулина, некачественный продукт предназначался для пациентов центральной районной больнице, Дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних «Черемушки» Спас-Деменского района Калужской области.

Антуан Воллон. Горка масла. 1875–1885

Прокурорами установлено, что социальные учреждения заключили с индивидуальным предпринимателем госконтракты на поставку сливочного масла на первое полугодие 2018 года. После проведенной экспертизы образцов продукции выявлено несоответствие требованиям ГОСТа.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено три производства по делам об административных правонарушениях и назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей по каждому материалу.

Также прокуратурой района в адрес руководителей вышеуказанных учреждений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности в связи с ненадлежащей приёмкой продукции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявила прокурорская проверка в деятельности калужского дома престарелых «Эра милосердия». В частности, в учреждении отсутствовали помещения медицинского и административно-бытового обслуживания пожилых людей. Поступающие в дом пенсионеры не имели медицинской карты, кроме того, пациенты не исследовались на туберкулез, а также на группу возбудителей кишечных инфекций и другие заболевания, не проходили осмотр на наличие педикулеза и чесотки. Оставляло желать лучшего питание.

В психоневрологических интернатах России в настоящее время живут около 150 тыс. человек, и еще около 10 тыс. ждут своей очереди. В ремонте нуждается 25% зданий.

Среди постояльцев интернатов много людей с физическими нарушениями, есть одинокие старики, неспособные самостоятельно позаботиться о себе. Кроме того, туда поступают выпускники детдомов для детей с ментальными и физическими нарушениями и лежачие больные, которым требуется круглосуточный уход.

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