Кемерово, 4 мая, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший в город Кемерово 3 мая, чтобы провести панихиду по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня», поговорил по телефону с бывшим губернатором Кузбасса, председателем Совета народных депутатов Кемеровской области Аманом Тулеевым.

Ako.ru Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Как сообщили ИА REGNUM в областном парламенте, в ходе телефонного разговора глава Русской православной церкви пожелал Аману Тулееву «продолжать оставаться таким же честным, мужественным и порядочным человеком и на любой должности верой и правдой служить своему Отечеству».

Напомним, патриарх Кирилл прибыл в Кемерово 3 мая, на 40-й день после трагедии в «Зимней вишне», где на пожаре 25 марта погибли 60 человек. Большинство из погибших — дети.

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До начала панихиды патриарх посетил место пожара и возложил цветы.

«На этом месте, взирая на эти цветы, игрушки, особым образом чувствуешь всю ту бездну горя, через которую прошли люди, родители, близкие. Те, кто скончался, вместе с нами, они там, где нет боли, скорби, но мы, люди, имеющие вот это тело, нервы, разум, не можем дистанцироваться от того страдания, которое произошло. Моё главное обращение, слово ко всем тем, кто был обожжён этой трагедией, — помните, что вы уже скоро увидитесь со своими детьми, потому что человеческая жизнь — мгновение», — цитирует областное правительство обращение главы Русской православной церкви к кемеровчанам.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе десятки детей.

Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ, продолжается работа по установлению причастных к пожару. На данный момент обвинение по различным статьям Уголовного кодекса РФ предъявлено восьми фигурантам.

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Напомним, спустя неделю после трагедии, 1 апреля 2018 года, с должности губернатора Кемеровской области ушёл в отставку Аман Тулеев. Врио главы области был назначен Сергей Цивилёв. А Тулеев вскоре стал депутатом, а затем и спикером областного парламента.

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