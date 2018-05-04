Москва, 4 мая, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Ученые из Российской Федерации стали первыми в мире, кому удалось восстановить замороженное сердце лягушки. Об этом заявил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) профессор Анатолий Ковтун в интервью РИА Новости.

Kathy2408 Лягушка

«Фонд перспективных исследований ведет научные работы по созданию технологии неограниченного по времени сохранения в жизнеспособном состоянии изолированных тканей и органов человека, — сказал Ковтун. — Предмет нашей особой гордости — это то, что впервые в мире удалось восстановить после хранения … сердце лягушки».

По его словам, сердце лягушки хранилось в замороженном виде 45 суток при температуре минус 196 градусов Цельсия.

Кроме того, ученые провели успешные пересадки сердца после гипотермического хранения (24 часа) крысам-реципиентам. В фонде отмечают, что при существующих технологиях срок хранения сердца составляет не более 6 часов.

Ковтун считает, что успех работ российских специалистов может произвести научную революцию в восстановительной медицине.

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