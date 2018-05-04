Москва, 4 мая, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Банки России стали отказывать клиентам в обслуживании или проведении операций, чтобы не доводить дело до официального оформления включения их в черный список через Росфинмониторинг, сообщает 4 мая «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

По данным издания, механизм двухуровневой реабилитации клиентов, которые получили отказ банка, для исключения их из черного списка полноценно заработал в России во второй половине апреля, но сразу обернулся новыми сложностями.

Так называемые отказники стали активно обращаться в банки с соответствующими запросами на исключение их из черного списка, чтобы дойти до организованной при Центробанке межведомственной комиссии.

Однако банкиры, чтобы сталкиваться с реабилитацией как можно реже, предпочитают отказывать клиентам. Таким образом, это своего рода «недоотказы», которые нигде не фиксируются, так как большинство клиентов не настаивают на документальном закреплении, а банк имеет полное право не сообщать клиенту, что он сделал неправильно и как исправить ситуацию.

«Гражданину, которому отказали сразу несколько банков, если он захочет добиться исключения из черного списка, придется проходить реабилитацию в каждом из них», — уточнил сопредседатель комитета по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин.

При этом установить, является ли отказ клиенту следствием внесения его в черный список по федеральному закону, либо кредитное учреждение руководствуется своими собственными соображениям, не информируя Росфинмониторинг, невозможно, подчеркнул партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

«Можно, конечно, обратиться в банк за разъяснениями, но далеко не всегда это приносит результат», — добавил он.

Источники издания отмечают, что решить подобную ситуацию могли бы Центробанк и Росфинмониторинг, в ведении которых находится официальный черный список. Но в обеих организациях, комментируя данную информацию, сообщили, что законодательством такой порядок взаимодействия не предусмотрен.