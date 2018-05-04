Токио, 4 мая, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Правительство Японии рассмотрит предложение американской корпорации Lockheed Martin по разработке современного истребителя для японских ВВС. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Defense.gov Японский истребитель «зеро». Нападение на Перл-Харбор. 1941

Отмечается, что финансирование проекта может составить порядка 6 трлн иен ($55 млрд), в эти средства войдёт как разработка боевой машины (1,5 трлн иен), так и закупка 100 самолётов (1,5 трлн иен). Остальные средства будут направлены на вывод из эксплуатации устаревших истребителей.

По данным агентства, Lockheed Martin предлагает Токио создать истребитель на базе самолетов F-22 и F-35 по технологии «стелс».

Включение технологий, использующихся при создании F-22, в проект нового самолета имеет особое значение для Японии, пишет издание. Это связано с тем, что 10 лет назад власти США запретили сделку по продаже Токио этих истребителей.

Следует добавить, в настоящее время на вооружении ВВС Японии находятся истребители F-4 Mitsubishi Heavy Industries и истребители-бомбардировщики F-2 Lockheed Martin. В начале 2018 года выяснилось, что власти Японии собираются менять устаревающие самолёты на 42 истребителя F-35, разработанных Lockheed Martin.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности США заявили, что госдепартамент США одобрил продажу Японии четырех ракет-перехватчиков на сумму $133,3 млн.

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Госдеп одобрил условия сделки по поставке ракет Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установок Mk-29. Данные виды вооружения являются компонентами системы ПРО.

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