Москва, 4 мая, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) могут появиться новые сервисы по выдаче водительского удостоверения и регистрации транспортного средства, пишет газета «Известия» со ссылкой на МВД РФ.

Domowenock.cuzya МФЦ. Москва

По данным издания, вопрос в настоящее время прорабатывается МВД, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторгом по поручению правительства. К концу года пилотный проект может быть запущен в Татарии.

Сейчас получить новое водительское удостоверение можно только в Госавтоинспекции, в МФЦ его можно переоформить. Получить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) также можно только в Госавтоинспекции.

В МВД изданию подтвердили, что уже разработан проект постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче этих документов в МФЦ. Его запустят с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года в Татарии.

Кроме того, обсуждается включение в пилотный проект Москвы и Санкт-Петербурга и проведение его в течение шести месяцев. Возможность получения прав и СТС в подразделениях ГИБДД отменять не планируется.

В Минпромторге подтвердили, что согласовали проект со своей стороны, в Минкомсвязи от комментариев отказались. В Минэкономразвития уточнили, что для предоставления услуги в МФЦ нужно обеспечить совместимость информационных систем МФЦ и МВД России и оснастить центры допоборудованием.

По словам председателя общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктора Похмелкина, МФЦ будет только посредником: оформлять и подписывать СТС по-прежнему будут в ГИБДД. Нововведение позволит упростить процесс подачи и получения документов и сократить очереди.