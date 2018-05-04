Ростов-на-Дону, 4 мая, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Сирии к борьбе с международным терроризмом были привлечены более 560 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщил командующий войсками округа Александр Дворников в интервью ТАСС.

Mil.ru Российские солдаты в Алеппо. Сирия

«С сентября 2015 г. к выполнению задач в составе группировки войск в Сирии в разное время привлекались более 560 военнослужащих ЮВО», — сказал Дворников.

По его словам, около 400 военнослужащих различных специальностей, которые привлекались к боевым операциям, были награждены государственными орденами и медалями.

«Боевая работа воинов-северокавказцев, военнослужащих других военных округов России в Сирии сравнима и сопоставима с подвигами героев старших поколений», — подчеркнул Дворников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. С тех пор почти каждый день российские самолеты совершали боевые вылеты и поражали объекты террористов в Сирии.

По членам незаконных вооруженных формирований (НВФ) было нанесено в общей сложности более 90 тыс. ударов.

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