Циндао, Китай, 4 мая, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Китайская таможня изъяла более 1,6 тыс. контрабандных автомобилей стоимость 1,06 млрд юаней ($166,8 млн), сообщили в таможенной службе портового китайского города Циндао, передает 3 мая агентство Синьхуа.

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Было задержано семеро подозреваемых в контрабанде роскошных автомобилей, включая автомобили моделей Land Rover, Bentley и Porsche, сообщили в таможне Циндао.

Подозреваемыми являются сотрудниками двух дилерских центров в Циндао. Они закупали автомобили престижного класса из Европы и мошенничали с ценами по импортным контрактам и инвойсам во время таможенной декларации с целью обойти таможенные пошлины.

Контрабандисты привлекли внимание местных таможенников в конце 2017 года. Оба соучастника были задержаны в Циндао 9 апреля. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Китае были раскрыты семь банд, нелегально ввозивших в Китай свиней и коров.