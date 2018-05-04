Казань, 4 мая, 2018, 08:44 — ИА Регнум.

В кабинете министров Татарии по размеру дохода в 2017 году лидировали заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, назначенная на эту должность в феврале 2018 года, а свой доход в прошлом году получившая на посту помощника главы региона. Он превысил 10,586 млн рублей. В числе лидеров также назначенный в феврале 2018 года министром лесного хозяйства экс-глава Нурлатского района Татарии Равиль Кузюров, чей доход на посту главы составил более 9,433 млн рублей. Из министров, которые не первый год занимают свою должность, по доходу лидировал глава министерства земельных и имущественных отношений Азат Хамаев, который хоть и заработал на 1 млн рублей меньше, чем в 2016 году, но имел самый большой декларированный доход по итогам 2017 года —7,628 млн рублей. Опубликованы декларации о доходах членов кабинета министров Татарии и их семей за 2017 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги в кошельке

Заместитель премьер-министра Василь Шайхразиев за 2017 год увеличил свои доходы почти на 400 тыс. рублей — до 6,952 млн рублей. Его коллега, занимающий аналогичный пост с мая 2017 года, а до этого являвшийся первым замглавы Казани Рустам Нигматуллин задекларировал доход 4,236 млн рублей. У главы аппарата кабинета министров РТ Шамиля Гафарова за 2017 год наблюдался спад доходов почти на 600 тыс. рублей — до 5,583 млн рублей, что, между тем, всё равно больше, чем у некоторых министров. Так, ему по этому показателю проигрывает сельскохозяйственный министр Марат Ахметов, который относительно 2016 года увеличил свой доход почти на 700 тыс. рублей, и он составил чуть более 4,287 млн рублей. Отстают от главы аппарата республиканского правительства также министр финансов Радик Гайзатуллин — 4,86 млн рублей (против 4,982 млн рублей в 2016 году), экс-глава министерства экологии и природных ресурсов, занимающий с февраля 2018 года пост министра экономики, Фарид Абдулганиев — 3,481 млн рублей, экс-депутат Госсовета РТ, назначенный с декабря 2017 года министром образования и науки Рафис Бурганов — 3,7 млн рублей, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин — 3,758 млн рублей (в 2016 году — 3,664 млн рублей).

Кроме того, меньше чем Гафаров заработал и министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рафис Хабибуллин — 4,99 млн рублей, чей доход относительно 2016 года вырос на 1,7 млн рублей. Почти в два раза отстают доходы министра по делам молодёжи и спорта РТ Владимира Леонова, хотя и выросли почти на 650 тыс. рублей — 3,666 млн рублей. За 2017 год глава министерства труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова заработала 3,719 млн рублей, что на 150 тыс. рублей меньше, чем за 2016 год.

Ещё меньше был доход у министра транспорта и дорожного хозяйства Ленара Сафина — 3,445 млн рублей (рост относительно 2016 года — почти на 300 тыс. рублей). А министр промышленности и торговли АльбертКаримов на своём посту заработал хоть и почти на 900 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году, но больше Сафина — 5,9 млн рублей.

Министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов за прошлый год заработал 5,635 млн рублей, что соответствует уровню дохода 2016 года. А министр юстиции Рустем Загидуллин, лишь в конце июня 2017 года получивший повышение с поста первого заместителя, — 2,687 млн рублей, что почти на 1 млн рублей больше, чем в 2016 году.

Декларированный доход нового министра культуры, назначенной 3 мая 2018 года на этот пост, а до этого возглавлявшей госкомитет по архивному делу Ирады Аюповой составил 5,947 млн рублей. Часть средств — это выплата на приобретение жилья.

Доход назначенного на пост министра здравоохранения в середине февраля 2018 года бывшего главного врача одной из больниц Казани Марата Садыкова за 2017 год составил немногим более 1,558 млн рублей.

Похвастаться высоким доходом не может и назначенный в 2018 году возглавлять министерство экологии и природных ресурсов экс-глава Дрожжановского района Александр Шадриков — 1,911 млн рублей.

Председатель Государственного комитета РТ по тарифам Марат Зарипов хоть относительно 2016 года и снизил свой доход почти на 600 тыс. рублей, но зарабатывал больше некоторых министров — 4,773 млн рублей. Существенно отстаёт от него по доходам глава госкомитета по закупкам ОльгаРедько, чей доход составил 2,907 млн рублей. Доходы остальных председателей государственных комитетов и управлений по итогам 2017 года не превышали 3,5 млн рублей. Самый скромный доход был у главного государственного ветеринарного инспектора АлмазаХисамутдинова — 1,399 млн рублей.

Из вторых половин членов кабинета министров Татарии самым богатым по итогам 2017 года стал супруг Ольги Редько (главы госкомитета по закупкам), чей доход превысил 18,875 млн рублей, и супруга нового министра образования Рафиса Бурганова — 6,417 млн рублей.

Из необычного имущества, стоящего в автопарке членов кабинета министров РТ, можно отметить микросамолёт А-20 строительного министра Ирека Файзуллина, рассчитанный на два места в кабине. В гараже министра это транспортное средство находится не первый год.

Но далеко не все чиновники сдают декларации о доходах. По информации заместителя начальника пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, 18 госслужащих предпочли уволиться, но не отчитываться о своих доходах. Имён Галимова не назвала, но уточнила, что семеро уже сложили свои полномочия и речь идёт в основном о районах республики.

В декларациях ещё 37 чиновников были допущены технические ошибки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Татарии Рустам Минниханов в конце марта 2018 года изъявил желание лично проанализировать декларации о доходах чиновников в районах и республиканских ведомствах. Отчитаться о доходах в этом году должны 7986 муниципальных служащих.