Дамаск, 4 мая, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Российские военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон в Сирии оказали гуманитарную помощь и раздали жителям города Марджани в провинции Дамаск георгиевские ленточки, сообщает 4 мая РИА «Новости».

Voenpro.ru Георгиевская лента

"Мы очень уважаем этот символ вашей победы в войне. И с гордостью будем носить. Ведь теперь наши военные и российские солдаты — братья по оружию», — рассказала местная жительница Амира Сафар.

Отмечается, что всего было передано 1,5 тонны продовольствия и роздано порядка тысячи георгиевских лент. Также любой желающий мог получить медицинскую помощь.

По словам российских военных, такие акции будут проходить и в других районах Сирии, в том числе в Восточной Гуте, которая недавно была освобождена от террористов.

Напомним, орден Святого Георгия был учрежден в 1769 году в качестве исключительной награды. Черный цвет означал дым, а оранжевый — пламя. В годы Великой Отечественной войны 8 ноября 1943 года был учрежден орден Славы, который имел такую же желто-черную расцветку.

С 1992 года в России был восстановлен орден Святого Георгия и знак отличия «Георгиевский крест».

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