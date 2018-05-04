Москва, 4 мая, 2018, 08:35 — ИА Регнум. 41% жителей России хорошо оценивают работу противопожарных служб (пожарные, МЧС, служба спасения) в том месте, где они живут, 17% — удовлетворительно. 10% дают негативную оценку. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

(сс) ccipeggy Противопожарная безопасность

В большей степени противопожарная безопасность в различных учреждениях и заведениях зависит от управляющих или владельцев зданий (67%) и от надзорных органов (строительная инспекция, пожарная инспекция, службы МЧС) (51%).

При этом 56% граждан уверены, что обычные люди тоже должны соблюдать правила пожарной безопасности в общественных местах.

Они должны «не создавать пожарную ситуацию», «соблюдать правила противопожарной безопасности», «сообщать в МЧС о нарушениях техники безопасности» и в целом «осторожность соблюдать».

В ходе опроса выяснилось, что у 67% жителей России нет дома спецсредств для тушения пожара (огнетушитель, песок, и т. д.).

Противопожарные средства есть дома у 32% опрошенных (в сёлах — у 51%).

Правильно назвали номер (101, 112, 911, 01), по которому нужно вызывать пожарных, 78% опрошенных.

От том, как следует себя вести и что делать при пожаре до приезда пожарных, заявили 87% российских граждан.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 15 апреля 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах, Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерове произошла страшная трагедия. В четырехэтажном ТРЦ «Зимняя вишня» днем начался пожар. С огнём удалось справиться лишь к утру следующего дня.

В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них — дети.

После произошедшего МЧС РФ и прокуратура начали масштабные проверки всех торгово-развлекательных центров страны и обнаружили в каждом втором нарушения правил противопожарной безопасности.

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