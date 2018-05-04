Лхаса, Китай, 4 мая, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Более 83,4 тыс. км дорог в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая в настоящее время регулярно обслуживаются, что значительно выше 59,7 тыс. км пять лет назад, заявили местные власти, проедает 3 мая агентство Синьхуа.

Тибет

В настоящее время обслуживается порядка 93% всей протяженности дорог в регионе. При этом, на эти цели за прошедшие пять лет было потрачено 3,75 млрд юаней ($588 млн), отмечают местные власти.

Обслуживание автодорог играет важнейшую роль в обеспечении безопасности на дорогах Тибета в связи с его экстремальными геологическими и климатическими условиями, заметил глава Автодорожного управления Тибета Лю Айбэнь.

По его словам, возросший пассажиропоток и потом товаров в последние годы требует лучшее качество обслуживания транспортной инфраструктуры. Поэтому, помимо всего прочего, в регионе было отреставрировано или построено 219 мостов за прошедшие пять лет.

Напомним, что Китай в последние годы активно занялся борьбой с бедностью в отсталых районах страны, в которые входит Тибет. Одним из ключевых инструментов борьбы с бедностью является строительство дорожной инфраструктуры, которая налаживает торговые связи.