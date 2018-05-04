Ереван, 4 мая, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Если лидер протестного движения Никол Пашинян станет премьер-министром страны, то Республиканская партия Армении уйдет в оппозицию. Об этом заявил вице-председатель партии Армен Ашотян в интервью Associated Press.

Photolure Армен Ашотян

По его словам, несмотря на большинство голосов в парламенте Армении РПА все равно будет считать себя оппозицией, так как не видит возможности сотрудничества с правительством, которое будет возглавлять Никол Пашинян. Также он добавил, что РПА не будет частью нового правительства.

Моя личная точка зрения состоит в том, что нет возможности сотрудничества с новыми политическими силами», — подчеркнул он.

Ашотян отметил, что кандидат на пост должен удовлетворять двум главным условиям — иметь необходимое число подписей и быть в состоянии успокоить людей на улицах Еревана. Обоим критериям на данный момент удовлетворяет только Пашинян. Ашотян подтвердил, что РПА поддержит того кандидата, кто будет выдвинут одной третью голосов.

Выборы премьер-министра в парламенте состоятся 8 мая.