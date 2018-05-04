Москва, 4 мая, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым освободил от занимаемых должностей пятерых генералов МВД и Следственного комитета, а также прокуроров двух областей. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В частности, в отставку отправлены глава управления СК по Пермскому краю генерал-лейтенант Марина Заббарова, начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев, руководитель управления СК по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт, глава управления МВД по Мурманской области генерал-майор Игорь Баталов, первый замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД РФ генерал-майор Иван Лукин и замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю полковник Юрий Кузнецов.

Кроме того, освобождены от должностей прокурор Удмуртии Сергей Панов и прокурор Тульской области Александр Козлов. О причинах увольнений не сообщается.

Указом президента РФ также были произведены 16 кадровых назначений в региональные управления ФСИН и МВД.

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Так, главой УМВД по Пензенской области стал полковник полиции Сергей Щеткин, начальником управления МВД по Рязанской области — полковник Сергей Лебедев, главой управления МВД по Хабаровскому краю — полковник Дмитрий Ильичев, начальником ГУ ФСИН по Свердловской области — полковник внутренней службы Александр Федоров, главой управления СК по Мурманской области — полковник Андрей Ефремов, начальником Главного управления обеспечения деятельности СКР — полковник Риф Гайфутдинов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2018 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому он освободил от должности главу свердловского управления СКР Валерия Задорина.

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