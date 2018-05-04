Киев, 4 мая, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Доступность сала на Украине стала предметом очередного исследования, посвященного уровню жизни украинцев, сообщил руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало

«Мы снова измеряем уровень жизни украинцев. На этот раз салом. Почему салом? Этот продукт — наша национальная гордость <…> Мы подсчитали, сколько можно приобрести национального продукта на среднюю зарплату в каждой области Украины», — пояснил Дорошенко.

Анализ официальной статистики показал, что покупательная способность за год упала на 30%. Если в марте 2017 года украинец при средней зарплате 6752 гривны мог позволить купить себе 168 кг сала, то уже через год при зарплате 8382 гривны — только 117 кг.

Отмечается, что относительно доступной «национальная гордость» остается в Ровенской и Волынской областях — в них на среднюю зарплату можно купить по 145 кг сала. Сильнее всего покупательная способность упала в Николаевской и Киевской областях, жители которых теперь могут купить на 75 кг и 69 кг сала меньше.

Дорошенко пояснил, что подобная ситуация может спровоцировать на Украине третий «майдан», причины которого будут в основном экономическими.

Ранее руководитель украинской ассоциации сообщал, что по итогам 2017 года на Украине на 28−67% подорожали все виды мяса, причем сильнее всего подорожало сало — на 67%.

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