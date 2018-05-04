Томск, 4 мая, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Вопросы повышения пенсионного возраста актуализируются в повестке дня постоянно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал кандидат политических наук, старший преподаватель Томского государственного университета (ТГУ) Алексей Трунтягин, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что правительство готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в России.

voffka1966 Пенсионный возраст

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«Повышению быть, для этого есть немало объективных показателей, с которыми трудно не согласиться. Точно так же считаю, что в относительно ближайшем будущем мы столкнёмся с прогрессивной, а не плоской шкалой налогообложения для физических лиц. При этом если сравнивать нас с Европой и США, то действительно можно заметить, что в тех странах люди выходят на пенсию позже. Но сравнение должно быть объективным и по ряду критериев. Например, существует в государствах Европы и такая норма, согласно которой супруг получает пенсию второго супруга и после его смерти. Да, возраст выхода выше, но он компенсируется другими «бонусами», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

По словам Алексея Трунтягина, «спасать экономику нужно не только мерами по повышению пенсионного возраста»:

«Я даже бы сказал не столько такими мерами. Каждый бюджетный рубль должен приносить результат. Нужно определить реальные приоритеты, их не может быть 10, а после сформировать, как сейчас модно говорить, — KPI для чиновников и управленцев. Государство должно развиваться опережающими темпами, а не пытаться адаптироваться к изменениям».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце апреля 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» заявил, что правительство готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в России:

«Экспертиза уже достаточно серьёзная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне. Решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать».

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В настоящее время в России пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет. Средний размер страховой пенсии по старости в РФ составляет 14 151 руб., социальной пенсии — 9062 руб.

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