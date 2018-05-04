Ереван, 4 мая, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением, в котором подвел некоторые итоги текущего этапа политических событий в стране, сообщает пресс-служба президента Армении.

Аппарат президента Армении Армен Саркисян и Серж Саргсян

В заявлении, в частности, говорится:

После проходивших в течение 2 мая с целью преодоления создавшегося в Республике политического кризиса насыщенных обсуждений на разных уровнях, вовлеченные в этот процесс политические силы выступили с заявлениями, чем развернувшиеся в стране демократические процессы доводятся до логического завершения. В этой связи приветствую ответственные позиции возглавленного Николом Пашиняном общенародного движения, Республиканской партии Армении, фракции «Царукян», фракции «Исход», АРФД, что исходит из приоритетных интересов Армении и нашего народа и открывает дверь к национальному согласию. Этим наш народ в очередной раз показал, что в судьбоносный момент способен сплотиться и принять решение во благо нации. В эти дни Армения находится в центре внимания мирового сообщества. Мы проходим через испытания, и уверен, что 8 мая будут закреплены достижения общенародного движения во имя реформ. Свой вклад в этом имеют все: начиная от политических сил, до всех частей нашего народа в Армении, Арцахе или Диаспоре. Это поднимет наш авторитет и престиж в мире. Во всем этом хочу особенно высоко оценить вовлеченность и решающую роль нашей светлой молодежи. Молодежь, которая своей творческой энергией, целеустремленностью и толерантностью в эти решающие дни повсюду распространяла свет, солидарность, любовь и веру. Горжусь нашим народом, гордыми гражданами Армении, нашим единством и солидарностью. Убежден и вижу, что мы уже начали строить новую Армению, которая будет привлекать к себе всех сынов нашего народа, будет собирать в себе и реализовывать их талант, предприимчивость и энергию».

В эти дни Армен Саркисян проводит встречи с послами иностранных государств, аккредитованными в Армении. В частности, с послами Беларуси, Казахстана, Туркменистана, а также временным поверенным в делах Украины. Кроме того, 3 мая у него состоялся разговор с генсеком Совета Европы и госсекретарем Соединенного Королевства по делам Европы и Америки.