Москва, 4 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Сегодня, 4 мая, москвичей и гостей столицы ждёт солнечный, погожий день. Днём в Москве и Подмосковье переменная облачность, однако существенных осадков не ожидается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Манежная площадь

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Будет преобладать солнечная, сухая и тёплая погода с температурным фоном на 5−6 градусов выше климатической нормы, сообщили в центре «Фобос».

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Максимальная температура воздуха в столице составит +23…+25°, по области +21…+26°. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Относительная влажность около 35%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст.

«В ночь на 5 мая скажется влияние фронтальной системы, из-за чего облачность уплотнится, и кое-где прошумят грозовые дожди», — сообщают «Метеоновости».