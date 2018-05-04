Гаага, Нидерланды, 4 мая, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Доза вещества, которым предположительно отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могла составлять от 50 до 100 граммов. Об этом заявил руководитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджо, сообщает The New York Times.

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«Я не знаю точного объема, но мне передали, что там может быть 50−100 граммов или около того, что выходит за пределы исследовательской деятельности», — заявил Узюмджо.

По его словам, отравляющее вещество могло быть применено в виде аэрозоля или в жидком виде, при этом не исключено использование дополнительных мер.

Кроме того, данное вещество будет включено в список химического оружия, подлежащего контролю со стороны ОЗХО. После чего страны, подписавшие Конвенцию по химоружию, обязаны задекларировать производство или хранение этого вещества, а также произвести антидот, добавил Узюмджо.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель ОЗХО признал, что вещество, которым предположительно были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь в британском Солсбери, могло быть изготовлено в любой стране, где есть лаборатория и специалисты высокого уровня, в том числе в США.

Также напомним, что в марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наиболее вероятным источником предполагаемого отравляющего вещества могли быть страны, которые с конца 1990-х годов и по настоящее время проводят исследования веществ из проекта «Новичок».

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