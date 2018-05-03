Ханты-Мансийск, 4 мая, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о необходимости повышения пенсионного возраста в связи с ростом продолжительности жизни и увеличением количества людей нетрудоспособного возраста говорит о том, что правительство полагает решить проблему нехватки денег на пенсии за счёт граждан. В этом сходятся все опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты.

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Шикарные здания, просторные кабинеты, хорошие зарплаты сотрудников Пенсионного фонда влетают в копеечку. И кому это всё содержать? Конечно же, трудящимся, на которых надо увеличить нагрузку. Не ликвидацией же управленческих ошибок или сокращением расходов на содержание аппарата ПФР. И таким образом выглядит вопрос о повышении пенсионного возраста только на первый, обывательский взгляд.

Разговоры о позднем выходе на заслуженный отдых волнуют и силовиков, и работников образования, и медиков, которые, согласно законодательству, имеют право уйти на досрочную пенсию. Жители северных территорий страны также могут выйти на пенсию на пять лет раньше. Это связано с повышенными рисками для здоровья, тяжелыми условиями проживания и трудовой деятельности. И для северян вопрос повышения пенсионного возраста звучит болезненно.

«Большинство северян категорически против повышения пенсионного возраста. Люди не должны отвечать за безграмотную экономическую политику правительства. У нас большая часть граждан вообще не пользуются пенсионными накоплениями в связи с тем, что элементарно не доживают до пенсии», — поясняет югорский депутат Антон Пантин.

В правительстве России прекрасно осведомлены о крайне негативной реакции населения страны на возможное повышение пенсионного возраста. Против данной меры выступают громогласно профсоюзы России.

«Центр стратегических разработок подготовил некий материал в формате стратегии развития России, где предлагается постепенно повысить пенсионный возраст, чтобы он достиг 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин. Заявляется, что граждане сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные пенсионные системы, а не рассчитывать только на государство.

Такие рекомендации дают нашей стране Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также другие рекомендаторы-ликвидаторы, следование советам которых никогда не приносило пользу нашей стране. Если не улучшать экономическую ситуацию в стране, не создавать условия для сокращения числа безработных, повышение пенсионного возраста лишь усилит напряжённость в обществе, вызовет рост разрыва между доходами наиболее и наименее обеспеченных слоев населения», — говорится в официальном заявлении Федерации независимых профсоюзов России.

Уральский политолог Александр Устинов отмечает, что Центром стратегических разработок руководит бывший министр финансов Алексей Кудрин, который давно лоббирует повышение пенсионного возраста как «тяжелый и ресурсоемкий вопрос, который нужно решить» к 2030 году. Вопрос не экстренный, есть время взвесить все «за» и «против». Зачем же тогда председатель правительства второй месяц публично муссирует эту тему?

«Дмитрий Медведев своим заявлением о необходимости повышения пенсионного возраста ещё раз напомнил гаранту в лице Владимира Путина о своей готовности на всё — быть непопулярной фигурой среди населения страны, проводить негативные реформы. После инаугурации президента станет известно, удержится ли Медведев на своём посту. Хотя мало кто в этом сомневается. Кроме того, в аппаратные игры включился Кудрин, которому пророчат некий пост с широкими полномочиями в администрации президента. Карта повышения пенсионного возраста разыгрывается Медведевым туманными фразами «правительство готово обсуждать на законодательном уровне», «пора определяться», а Кудрин ею машет более десяти лет, жёстко аргументируя. И может статься, что пенсионный возраст в России все же повысят, начнётся народное бурление, политические волнения, митинги, подогреваемые различными политическими партиями, тогда у президента есть возможность наложить какой-нибудь мораторий на введение такого закона — и это будет лично его успех и заслуга в проведении социальной политики», — полагает политолог Александр Устинов.

Отметим, что поэтапное повышение пенсионного возраста на два-три года уже стало реальностью для бывших советских республик, таких как Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия, Армения. В России данный вопрос пока находится на стадии обсуждения.