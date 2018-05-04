Весь мир, 13 декабря, 2009, 10:56 — ИА Регнум. 34-летний житель китайской деревни провинции Хунань близ поселка Гаомин Лю Айбин, расстрелявший из охотничьего ружья 12 человек, задержан полицией, сообщили "Вести".

34-летний Лю Айбин расстрелял из охотничьего ружья 12 человек в возрасте от шести до 68 лет и тяжело ранил еще двоих. Среди расстрелянных был его отец и другие родственники. После этого Лю Айбин поджег шесть деревенских домов и попытался скрыться.

Мужчина задержан полицией, однако мотивы его поступка пока не известны.