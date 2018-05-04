Хмеймим, Сирия, 4 мая, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Патрульный облет акватории Средиземного моря на истребителе Су-30СМ ВКС России с самого начала сопровождался проблемами, а перед крушением в одном из двигателей резко упала тяга, передает 4 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в органах военного управления.

Army and Weapons Сухой Су-30СМ

После взлета с авиабазы Хмеймим самолет набрал высоту примерно 200 метров и начал неожиданно клевать носовой частью, пояснили источники издания. По словам экспертов, нештатная ситуация позволяла летчикам катапультироваться, однако они приняли решение выровнять самолет и вернуться на авиабазу.

Попытка разворота привела к тому, что Су-30СМ начал заваливаться на левую сторону и затем рухнул в восточной части Средиземного моря. От удара у самолета полностью оторвало левое крыло и хвостовое оперение. Оба летчика погибли.

Читайте также: В Минобороны РФ назвали предварительную причину крушения Су-30СМ в Сирии

Ранее информацию о крушении Су-30СМ подтвердили в Министерстве обороны России. По предварительной версии, причиной крушения могло стать попадание птицы в двигатель. При этом в военном ведомстве отметили, что самолет никто не обстреливал.

Главная военная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полётов. СКР по факту крушения возбудил уголовное дело.

Су-30СМ разбился 3 мая в 09:45 мск. Истребитель стал четвертым летательным аппаратом, который ВКС России потеряли за 2018 год в Сирии.