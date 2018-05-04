Москва, 4 мая, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Правительство Великобритании, возглавляемое премьер-министром Терезой Мэй, неоднократно приводило недостоверные данные в рамках расследования дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«Туман рассеивается, — написала Захарова. — Многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче».

В качестве примера российский дипломат привела три главных факта обмана со стороны правительства Терезы Мэй. По ее словам, «первое вранье» касается того, что эксперты Великобритании установили страну — изготовителя химвещества, которым якобы отравили Скрипалей.

Захарова отметила, что второй обман британского правительства состоит в утверждениях о наличии у РФ мотива для отравления Скрипалей «в связи с исторически плохим поведением нашей страны». Эти утверждения, пишет официальный представитель МИД РФ, опровергла Москва, приведя факты регулярного нарушения Лондоном норм «международного права, этики и морали во имя достижения национальных интересов».

По словам дипломата, «третье вранье» британского правительства было опровергнуто президентом Чехии Милошем Земаном, который признал факт разработки и хранения в стране нервно-паралитического вещества «Новичок».

"Так будет и со всем остальным враньём Лондона», — написала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Великобритании были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Сразу после инцидента Лондон, не предоставив доказательств, обвинил Москву в причастности к отравлению и раздул грязную информационную кампанию против РФ на международном уровне.

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