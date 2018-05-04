Москва, 4 мая, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Рубль частично отыграл потери у иностранных валют, которые он понес на низколиквидном рынке во время майских праздников, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

В первой половине торгов укреплению национальной валюты способствовали общее ослабление доллара и снижение доходности американских облигаций. Во второй половине торгов к предыдущим факторам добавилась дорожающая нефть.

3 мая рубль частично компенсировал потери на фоне нисходящей коррекции по доллару и возвращения на рынок участников рынка после длительных выходных. Никаких фундаментальных факторов за его укреплением не стоит.

Сегодня, 4 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $73,60 (-0,14%). По нефти ситуация неопределённая. Без новых драйверов нефтетрейдеры не могут определиться с тем, покупать им фьючерсы на нефть или продавать.

Сегодня в центре внимания валютных трейдеров находится отчет по занятости в США. Он оказывает сильное влияние на динамику курса доллара. Также стоит следить за переговорами между Китаем и США. Неудачные переговоры с США надавят на юань, а через укрепление доллара под плаванием окажется рубль.

3 мая по рублевым парам была нисходящая коррекция, и их рост возобновится 4 мая. Для пары доллар/рубль внутридневная цель находится на отметке 63,70 руб., евро/рубль — 76,20 руб.

Напомним, 3 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 99 коп. (-1,55%), до 63,02 руб., курс евро — на 90 коп. (-1,18%), до 75,58 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (+207,69%), евро/рубль — 82,6 млн евро (+287,40%).

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