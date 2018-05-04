В США ждут Путина, в России готовы вложиться в контрсанкции: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Ожидаемая неожиданность: «Новичок» производился в Чехии;
- Траты во благо: на введение контрсанкций нужны допсредства из бюджета России;
- «Очень открыт» для встреч: в Белом доме рассчитывают на встречу Трампа с Путиным;
- Кадровые перестановки: Путин уволил руководство МВД и СК;
- Налог на доход: налог для самозанятых может быть введён с 2019 года.