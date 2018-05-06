Оренбург, 6 мая, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Уровень доверия населения России к Владимиру Путину остаётся высоким, о чём свидетельствуют итоги президентских выборов. Как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM профессор ОИ МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова, в первый месяц после президентских выборов рейтинг Путина по данным ВЦИОМ упал на 7%, но это классический сценарий, когда тема выборов перестает быть актуальной.

Юрий Пименов. Ожидание. 1959

«Проблема сейчас не в том, чтобы сохранять ресурс доверия (он и так мощный), а надо принимать решения на долгосрочную перспективу», — считает политолог.

По словам Шешуковой, долгосрочная перспектива — это не только шесть лет управления страной, но и за пределами этого срока. Также эксперт в числе ожиданий от Владимира Путина после инаугурации назвала ротацию кадров в высших эшелонах власти, в частности, в правительстве РФ.

«Это ожидаемое крупное политическое событие. С моей точки зрения, Дмитрий Медведев сохранит свою должность. Это произойдет не только потому, что Путин консервативен, но и из-за рейтинга Медведева», — сказала политолог.

Она отметила, что в Новотроицке Оренбургской области в феврале 2018 года проводился соцопрос с участием 600 респондентов, из которых более 50% заявили о поддержке Дмитрия Медведева. Это притом, что четыре года подряд падают доходы населения.

По мнению доктора политических наук, большой ресурс доверия населения позволяет федеральной власти начинать реформы, непопулярные у населения, но в то же время необходимые. Это касается пенсионной реформы. Однако здесь следует просчитать основательно все риски и экономические возможности государства для пенсионного обеспечения граждан. Кроме того, надо учесть социальную несправедливость, в которой окажутся многие граждане, когда им в одночасье отсрочат получение пенсии.

«Если эта реформа начнется, то экономический блок правительства РФ, скорее всего, не подвергнется кадровым перестановкам. Именно он и будет отвечать за реализацию пенсионной реформы, о готовности к которой заявил Дмитрий Медведев», — считает Галина Шешукова.

По её мнению, в целом ротация кадров в правительстве не будет столь масштабной, как хотело бы население. Однако решение о перестановках принимает президент, которому население оказало доверие. Это означает, что глава государства несёт ответственность за всю политику — и внутреннюю, и внешнюю.

Напомним, 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца пройдёт инаугурация президента России. На президентских выборах Владимир Путин одержал безусловную победу, набрав 76,69% голосов избирателей и оставив далеко позади своих оппонентов. Второе место со значительным отрывом занял Павел Грудинин (КПРФ) — 11,77%.