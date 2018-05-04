Магадан, 4 мая, 2018, 06:37 — ИА Регнум. В предложении главы Магаданской области Владимира Печёного объединить возглавляемый им регион с Чукотским автономным органом не нашли плюсов. Разве что чиновников станет меньше, но население этих территорий после укрупнения лучше жить не станет, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ).

Цитата из кф «Начальник Чукотки» реж Виталий Мельников. 1966. СССР Начальник

О том, что он почерпнул идею объединить Колыму с Чукоткой из книги Юрия Прусса, Владимир Печёный заявил в интервью «Вести-Магадан».

"Мы на самом деле очень близкие регионы, — считает он. — Я уже не говорю об истории, потому что мы были вместе в рамках одной большой Магаданской области, а сегодня мы объединены развитием Арктики, вместе работаем над строительством дороги, энергомоста. Ну и потом, у нас в России есть совсем близкие примеры: Забайкальский край появился, объединив регионы внутри, Камчатский край. Думаю, над этим имеет смысл думать, потому что дело тут не в каких-то амбициях чиновников, кто будет главнее в объединенном пространстве Магаданской области и Чукотки».

Алексей Корниенко полагает, что к предложению Владимира Печёного прислушаются вряд ли.

«Во-первых, решения, касаемые объединения регионов, принимаются на федеральном уровне, и нужно провести референдум в обоих регионах, чтобы большинство граждан дали своё согласие. Во-вторых, нужна политическая воля администрации президента и правительства», — отметил депутат.

Единственным плюсом этого укрупнения он видит только уменьшение количества чиновников, а для жителей положительных моментов от объединения, по мнению Алексея Корниенко, нет вообще.

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«Зато минусов очень много. Магаданская область и Чукотский автономный округ — это отдалённые от европейской части страны регионы, и сейчас достаточно сложно добраться из европейской части страны в Анадырь, потому что желающих ездить гораздо больше, чем есть возможности перевозить у авиакомпаний. И я думаю, что это объединение, если оно осуществится, должно привести к ещё большим сложностям для жителей Чукотки», — отметил депутат.

В пример он приводит объединение Корякского автономного округа с Камчатским краем: «Ситуация в Корякии не только стала от этого лучше, но и ухудшилась в разы и в социальном, и в экономическом отношении. Так что надо смотреть и на отрицательные примеры объединений. Самое главное — что от этих перемен получат жители объединяемых регионов».

Политолог Виктор Бурлаков высказал мнение, что заранее сказать, к каким результатам приведёт объединение Чукотки с Магаданской областью, невозможно.

«Так или иначе, Чукотка развивается сегодня самостоятельно, и Магаданская область — самостоятельно. Будет ли достигнут синергетический эффект путём объединения этих двух территорий, сказать нельзя. Кроме того, мне кажется, что Чукотка, пожив самостоятельно, вряд ли захочет уже сегодня входить в состав Магаданской области. Вероятнее всего, нет, потому что по сути произойдёт полное растворение Чукотки в Магаданской области», — подчеркнул эксперт.

Виктор Бурлаков также отметил, что пока идея этого объединения не попала на уровень федерального правительства, она будет нереализуема.

«Волна объединений уже прошла, и мы уже много времени живём без укрупнения регионов. Наверное, пока стоит посмотреть, чего добились укрупненные регионы, какие результаты, чтобы использовать этот рецепт. Но мне кажется, что такое объединение не приведёт к улучшению экономической ситуации ни в Магаданской области, ни в Чукотской автономии», — предположил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог, профессор кафедры философии и политологии Дальневосточного института управления РАНХиГС Валерий Чудесов ранее высказывал мнение, что в объединении регионов нет ничего страшного лишь в том случае, если в этом есть доказанная экономическая целесообразность.

«Главное, чтобы от подобных действий не пострадали люди, положение которых довольно сложное», — отмечал эксперт.