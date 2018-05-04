Казань, 4 мая, 2018, 04:49 — ИА Регнум. Старейший завод из Казани, пострадавший от участия в софинансировании амбициозного «дочернего» проекта в сфере химической промышленности, официально включили в список стратегических организаций России. Заявка ОАО «Казанский завод синтетического каучука», который с конца марта 2018 года находится под наблюдением, удовлетворена, и постановлением правительства РФ предприятие включено в реестр за номером 954, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Aleksandr311 Казанский завод синтетического каучука

Более полугода рассмотрение иска о банкротстве, который подал сам завод, откладывалось в связи с необходимостью получить подтверждающие документы о включении в стратегический перечень. Но в конце марта 2018 года Арбитражный суд РТ не дал больше отсрочек и ввёл первый этап наблюдения в отношении завода с 80-летней историей. Наблюдение продлится до 29 августа 2018 года.

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«Должник обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), указав в обоснование следующее: сумма требований кредиторов по денежным обязательствам составляет 38 286 838,36 рубля ( на 13.04.2017 года), в том числе по обязательствам, срок исполнения по которым наступил на дату обращения с заявлением, — 17 440 718,25 рубля; задолженность по обязательным платежам — 86 880 089,9 рубля, в том числе по налогам — 64 530 089,9 рубля, по уплате взносов в ПФР — 20 000 000 рублей, в другие внебюджетные фонды — 2 350 000 рублей; задолженность по кредитным обязательствам перед банками составляет 1 025 320 000 рублей, задолженность по займам перед третьим лицами составляет 1 892 266 908,9 рубля; наличие обязательств перед ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» по договору поручительства за исполнение ОАО «КЗСК-Силикон» обязательств по кредитному соглашению №110 100/1441 от 18.06.2014 года на сумму 7 800 000 000 рублей», — отметил суд в своём определении о введении наблюдения, уточнив, что завод не исполнил обязательства на сумму более 125,166 млн рублей.

Предприятие в своём иске указало, что «у него отсутствует возможность погасить задолженность в связи с отсутствием достаточных собственных средств, отказом кредитных организаций в предоставлении заёмных денежных средств, убыточностью производства продукции». Сумма убытка за 2016 год составила 398,656 млн рублей. При этом активы предприятия оценили в 221,938 млн рублей за здания, 55,662 млн рублей за сооружения, 214,337 млн рублей — цена передаточных устройств, ещё 4,637 млн рублей за транспортные средства, 352,8 тыс. рублей — стоимость инструмента, 361,289 млн рублей — стоимость земельных участков, 510,392 млн рублей — дебиторская задолженность.

Временным управляющим заводом назначили Павла Медведева.

Сейчас от кредиторов продолжают поступать ходатайства о включении в реестр. Среди заявителей отметился и один из обнакротившихся банков республики — «Татагропромбанк». Сумма претензий неизвестна, ходатайство подано 3 мая и пока не рассмотрено.

20 июня 2018 года суд также решит, включать ли в реестр требований заявление от ПАО Банк «Йошкар-Ола» на сумму 85 млн рублей. Но самые весомые требования выставила госкорпорация «Внешэкономбанк». Претензии последнего, выступившего в проектах «дочерней компании» АО «КЗСК-Силикон» основным кредитором, превышают 3,7 млрд рублей. В конце апреля 2018 года суд включил ВЭБ в третью очередь реестра. По данному кредиту в качестве обеспечения выступают шесть земельных участков площадью от 85 до 56,54 тыс. кв. м, эстакада, камера выпуска осадка, здание насосной станции, здание иловой насосной станции и станции нейтрализации, воздуховодная станция, склад хлора, хлораторная станция и станция перекачки, иловая площадка и 87 381 300 акций «КЗСК-Силикон».

Напомним, в 2010 году на базе завода, созданного в 1936 году, учредили «дочернее» АО «КЗСК-Силикон», которое в настоящее время находится на этапе банкротства. Задача нового предприятия была создать производство метихлорсиланов, заявленное как единственное в своём роде на тот момент для СНГ. Правительство РФ в новом АО имело долю более 48%, которая до конца 2019 года будет приватизирована. Средства на строительство выделяли не только ВЭБ, но и казанский банк «Спурт», председатель правления которого Евгения Даутова имела в «КЗСК» долю более 30%. Участие в софинансировании проекта утянуло на дно и банк, который с осени 2017 года находится на этапе банкротства.

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Проект АО «КЗСК-Силикон» реализован не был, его стоимость существенно выросла в процессе строительства, а новых кредитов банки не дали.