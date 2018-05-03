Москва, 4 мая, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Заявление чешского президента Милоша Земана о производстве в Чехии так называемого «Новичка» обнуляет всю аргументацию Лондона в его антироссийской кампании, 4 мая написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Kremlin.ru Милош Земан

Комментируя заявление Земана по так называемому делу Скрипалей, сенатор отметил:

«Вон оно как! «Новичок» производился и хранился в Чехии — в «незначительных количествах». Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, т.к. от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль».

"Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится», — подчеркнул Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая Земан заявил, что в Чехии в небольшой количестве производился и складировался газ «Новичок». Говоря это, он подчеркнул, что не хочет лжи и лицемерия.

Напомним, согласно британской версии, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) боевым отравляющим веществом (БОВ), а именно - так называемым газом «Новичок».

После поражения БОВ Скрипали, как утверждала британская сторона, находились в коме, затем они пришли в себя: сначала Юлия (спустя месяц после отравления), затем Сергей.

Согласно тем сведениям, что удалось получить из Лондона, Юлия Скрипаль «пошла на поправку». Однако российская сторона не смогла убедиться ни в ее болезни, ни в выздоровлении, поскольку британцы отказывают Москве в консульском доступе к ней.