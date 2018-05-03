Лондон, 4 мая, 2018, 00:44 — ИА Регнум. Международные площадки, такие как саммиты G7, НАТО, будут использованы британскими властями для поиска партнеров, которые поддержали бы Великобританию в ее антироссийской кампании, пишет газета The Guardian.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Уточняется, что в Великобритании, готовясь к участию в саммитах, планируют найти новых союзников против Москвы. В Лондоне это называют стратегией борьбы с «российской дезинформацией», подразумевая так называемое дело Скрипаля.

Среди международных площадок, на которых британские власти собираются искать себе новых союзников, упоминаются не только G7, НАТО и саммит Европейского союза, но и G20, членом которой является Россия.

Британская сторона намерена добиться от своих международных партнеров, чтобы они изменили сложившиеся отношения с Москвой.

Напомним, информационная кампания против России начата британской стороной 4 марта 2018 года, когда появились первые сообщения об отравлении в городе Солсбери (Великобритания) бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Стоит отметить, что британская сторона проявляет последовательность: не предоставив ни одного доказательства виновности Москвы в отравлении Скрипалей, она продолжает обвинять Россию и оказывать давление на другие страны. При этом полноценной информации о состоянии Скрипалей и возможности российским представителям поговорить с ними не предоставляется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Лондон фактически похитил граждан России, потому что скрывает Скрипалей. Такая позиция британских властей неприемлема для Москвы.