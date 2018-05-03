Тирасполь, 4 мая, 2018, 00:20 — ИА Регнум. Украина усилила контроль на границе с Приднестровьем, стянув бронированную технику к пункту пропуска «Кучурган». Как сообщил Первый приднестровский телеканал, с конца апреля до 9 мая включительно полиция, нацгвардия и погранслужба Украины переведены на усиленный режим работы. В погранслужбе Украины заявили, что «усилия направлены на задержание лиц, которые будут пытаться попасть на Украину для дестабилизации ситуации».

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Украинские силовики контролируют ситуацию бок о бок с молдавскими коллегами: с середины апреля на украинском посту размещены и молдавские пограничники и таможенники. Они заставляют предпринимателей Приднестровья работать по правилам Кишинёва. «Из-за разницы в законодательствах Приднестровья и Молдовы наши бизнесмены теряют время и деньги. Теперь им приходится платить ещё и молдавским брокерам», — отмечает телеканал.

«На прошлой неделе были задержаны несколько транспортных средств, перемещающих товары в адрес Приднестровья, по причине отсутствия дополнительных товаро-сопроводительных документов. После прибытия представителей данных юридических лиц, после разбирательств машины были отпущены», — рассказал заместитель начальника приднестровского КПП «Первомайск» Юрий Коваль.

С 15 июня молдавский контроль может коснуться и рядовых приднестровцев, а совместные пункты пропуска в ближайшее время откроют по всей протяженности нашей границы с Украиной. Называют даже дату, когда силовики Молдавии появятся во всех 13 пунктах пропуска — это 1 июня 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Молдавия и Украина приступили к осуществлению полномасштабного совместного погранично-таможенного контроля на пункте перехода «Кучурган — Первомайск» приднестровско-украинской границы. На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о совместном контроле на границе.

Создание совместных пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.