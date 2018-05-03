Сан-Франциско, США, 3 мая, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Администрация сервиса микроблогов Twitter рекомендует пользователям сменить свои пароли в связи с обнаружением уязвимости в системе безопасности. Соответствующее сообщение размещено 3 мая в официальном блоге компании.

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«Не так давно мы обнаружили ошибку, в результате которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время данная уязвимость устранена. «Наше расследование не выявило никаких признаков проникновения или неправомерного использования кем-либо», — подчёркивают в компании.

Тем не менее в целях предосторожности администрация сервиса рекомендует пользователям поменять пароль как в самом Twitter, так и на всех прочих сайтах в сети, где использовался аналогичный пароль.

Напомним, в конце апреля сервис микроблогов Twitter объявил о смене условий обслуживания и политики конфиденциальности. Компания заявил о намерении уделять больше внимания средствам управления в отношении личных данных пользователей.

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