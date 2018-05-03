Вашингтон, 3 мая, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп по-прежнему открыт для встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Такое заявление сделала сегодня, 3 мая, на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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«Пока ничего ещё не определено, но, я думаю, что следующий большой саммит, в котором примет участие президент, вряд ли состоится до саммита президента Трампа с Ким Чен Ыном», — отметила Сандерс.

Она подчеркнула, что «президент по-прежнему очень открыт к встрече с российским лидером».

Напомни, ранее Белый дом сообщал, что президент Трамп направил приглашение президенту Путина приехать в США с официальным визитом. Российский лидер пока не дал окончательного ответа на приглашение.

Также известно, что Трамп интересовался у канцлера Германии Ангелы Меркель о том, как ему лучше выстроить диалог с Путиным при переговорах. Что именно посоветовала Ангела Меркель не известно.

20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский лидер готов ко встрече с Трампом.