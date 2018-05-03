Москва, 4 мая, 2018, 01:01 — ИА Регнум. В Москве прошла вторая ночная тренировка парада Победы в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт в столице на Красной площади 9 мая. Финальные приготовления к торжественному параду начались 20 апреля, а 26 апреля состоялась первая ночная репетиция и пробный прогон военной техники по столице. Тогда в тренировке было задействовано более 12,5 тысячи военнослужащих и 159 единиц военной техники и современного вооружения. 3 мая состоялась последняя ночная репетиция парада, генеральная тренировка пройдет 6 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Тверской улице в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Тверской улице в Москве

Войска и военная техника в 17:00 стартовали двумя колоннами с улицы Нижние Мнёвники. После прохождения по Красной площади колонна военной техники следовала для повторных заездов по маршруту Васильевский Спуск — Кремлёвская набережная — Боровицкая площадь — улица Моховая — Воздвиженка — Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Садовая-Кудринская — улица Большая Садовая — Триумфальная площадь — улица Тверская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военная техника у Кремля

Дарья Антонова ИА REGNUM Колонна

Дарья Антонова ИА REGNUM Военная полиция

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК «Бук-М2»

Как ранее сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, колонна российской военной техники, которая будет принимать участие в параде Победы 9 мая на Красной площади, прибыла на временную площадку в Москве 21 апреля. Она была передислоцирована с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы. В состав колонны входят новейшие образцы военной техники: специальная бронированная машина (СБМ) ВПК-233 136 «Тигр», бронеавтомобиль «Тайфун-К» с колёсной формулой 4×4, бронированный армейский грузовик «Урал-432 009», бронеавтомобиль «Патруль», зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Также в небе появятся два истребителя пятого поколения СУ-57.

Дарья Антонова ИА REGNUM Т«айфун-К» Военной полиции

Дарья Антонова ИА REGNUM Десантируемый бронеавтомобиль «Тайфун 4х4»

Дарья Антонова ИА REGNUM Бронированный автомобиль «Тигр»

Дарья Антонова ИА REGNUM Арктический «Тор-М2ДТ»

На параде можно будет увидеть бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», зенитный ракетный комплекс С-400, танки Т-34−85, Т-72Б3, Т-90, Т-14 «Армата», БМП Т-15, БТР «Бумеранг», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Коалиция» и зенитный ракетный комплекс «Бук-М2». Данная военная техника была доставлена по железной дороге на станцию «Пресня» и затем отправлена на площадку для проведения мероприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Т-14 «Армата»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотни людей собрались на Тверской

Дарья Антонова ИА REGNUM Последние приготовления перед парадом

Дарья Антонова ИА REGNUM Танкист

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, всего в предстоящем параде на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие 13 тыс. солдат и офицеров, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.

Дарья Антонова ИА REGNUM РСЗО 9К58 «Смерч»

Дарья Антонова ИА REGNUM Машины ДПС сопровождают технику

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи с интересом рассматривали технику

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЦОДД рекомендовал жителям столицы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов. В связи с репетицией парада Победы движение на столичных дорогах ограничено, а также перекрыты центральные улицы. Перекрытия начались с пяти часов вечера и будут действовать до утра 4 мая.