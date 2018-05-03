Москва, 3 мая, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Первые изображения и характеристики перспективной боевой машины морской пехоты, создаваемой в России, опубликованы 3 мая корпорацией «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Uvz.ru Концепция проекта боевых машин для морской пехоты

В подготовленной презентации «Унифированная боевая платформа. Предложения по созданию боевых и обеспечивающих машин» сообщается, что новая БММП разрабатывается по модульному принципу и сможет нести различные типы вооружения.

Uvz.ru Концепция проекта боевых машин для морской пехоты

Указывается, что боевая машина морской пехоты будет весить не более 35 тонн и сможет двигаться по воде со скоростью 37 км/ч.

БММП предназначена для загоризонтной высадки морской пехоты на необорудованное побережье, а также для ведения боевых действий в шхерных районах и на островах.

Экипаж будет состоять из трех человек, десантное отделение сможет вместить десять морских пехотинцев.

Конструкция машины позволит устанавливать на нее разнообразные боевые модули, включая 57-мм дистанционно-управляемый «Кинжал» со скорострельностью до 80 выстрелов в минуту. Перспективную машину оснастят комплексом активной защиты «Арена-М», затрудняющим попадание управляемых ракет и противотанковых реактивных гранат.