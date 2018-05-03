Белый дом США приветствовал намерение КНДР отпустить пленных американцев
Вашингтон, 3 мая, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Белый дом расценивает как «жест доброй воли» намерение Северной Кореи отпустить на свободу троих граждан США, 3 мая передает агентство Reuters.
«Безусловно, мы будем расценивать это как жест доброй воли, если Северная Корея выпустит трех американцев накануне переговоров между президентом Трампом и Ким Чен Ыном», — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Тем не менее, Белый дом пока «не может подтвердить достоверность информации» об уже состоявшемся освобождении американских граждан.
Вопрос «пленных» американских граждан, наряду с ядерно-ракетной программой КНДР, несколько раз являлся причиной введения односторонних санкций США против Пхеньяна.
Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын планируют провести переговоры в конце мая — начале июня 2018 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая Ким Чен Ын дал согласие на встречу с Трампом в пограничном пункте Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи.