Вашингтон, 3 мая, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Белый дом расценивает как «жест доброй воли» намерение Северной Кореи отпустить на свободу троих граждан США, 3 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп, Ким Чен Ын

«Безусловно, мы будем расценивать это как жест доброй воли, если Северная Корея выпустит трех американцев накануне переговоров между президентом Трампом и Ким Чен Ыном», — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Тем не менее, Белый дом пока «не может подтвердить достоверность информации» об уже состоявшемся освобождении американских граждан.

Вопрос «пленных» американских граждан, наряду с ядерно-ракетной программой КНДР, несколько раз являлся причиной введения односторонних санкций США против Пхеньяна.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын планируют провести переговоры в конце мая — начале июня 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая Ким Чен Ын дал согласие на встречу с Трампом в пограничном пункте Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи.