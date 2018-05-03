Прага, 3 мая, 2018, 22:50 — ИА Регнум. Нервно-паралитическое вещество «Новичок» производилось и складировалось на территории Чехии. Об этом 3 мая сообщил журналистам президент республики Милош Земан.

Kremlin.ru Милош Земан

«Новичок» производился и складировался у нас, пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны, не нужно лгать об этом», — сказал Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.

Напомним, в конце апреля служба госбезопасности Чехии (BIS) подготовила по поручению президента отчёт о том, производилось ли в стране химическое вещество, которым могли быть отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в Великобритании.

При этом давать какие-либо комментарии относительно содержания документа в BIS отказались, сославшись на его секретность. В пресс-службе Милоша Земана тогда не исключили, что после ознакомления с отчётом президент может выступить с определённым заявлением, если сочтёт это необходимым.

Напомним, ещё в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова комментируя инцидент в Солсбери, заявила, что наиболее вероятным источником предполагаемого отравляющего вещества могли быть «страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок».

В числе таковых стран она назвала Великобританию, Словакию, Швецию и Чехию. В Праге данное заявление назвали неприемлемым. Российский посол был вызван в этой связи в МИД Чехии.

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