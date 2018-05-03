Москва, 3 мая, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Последняя вечерняя репетиция парада Победы началась на Красной площади в Москве, сообщили 3 мая журналистам в российском военном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной площади. 9 мая 2016 года

Вечером 3 мая по Красной площади пройдет военная техника и промаршируют пешие парадные расчеты. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России участие в параде отрепетируют отдельно, утром 4 мая.

Это последняя вечерняя тренировка. Генеральная репетиция парада назначена на 6 мая.

Кроме парадных расчетов российских вооруженных сил в параде примут участие курсанты военных училищ, суворовцы и нахимовцы, сотрудники Росгвардии, МЧС и ФСБ, участники всероссийского движения «Юнармия».

В репетиции участвуют более 12 тысяч военнослужащих, свыше 150 военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в параде Победы будут участвовать несколько новейших образцов боевой техники, включая беспилотные летательные аппараты, боевых роботов, перспективные образцы вооружения.

Кроме того, в воздушной части парада впервые будут участвовать многофункциональные боевые самолеты Су-57.