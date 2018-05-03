Нет армии — нет переворотов: Кот-д'Ивуар сокращает воруженные силы
Ямусукро, 3 мая, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Правительство Кот-д'Ивуара сократило численность вооруженных сил страны на 2168 военнослужащих, 3 мая передает агентство Reuters.
Zenman
Вооруженные силы Кот-д'Ивуара
Согласно правительственному сообщению, большая часть уволившихся военных приняла решение добровольной уйти на пенсию.
Предыдущее сокращение численности военнослужащих было произведено в конце 2017 года — были уволены около 1000 военных.
Армия Кот-д'Ивуара — страны с населением 24 млн человек — насчитывает примерно 25 тыс. солдат и офицеров.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года мятежные военные Кот-д'Ивуара устроили бунт и захватили второй по величине город африканской страны, Буаке.