Калининград, 3 мая, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Оперативно-тактических ракетные комплексы «Искандер-М» сегодня вечером, 3 мая, впервые приняли участие в объединенной репетиции парада Победы в Калининграде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе Балтийского флота.

Mil.ru Расчет «Искандер-М»

«Всего в военном параде примут участие три установки, — уточнил собеседник ИА REGNUM. — «Искандеры» поступили на вооружение флота недавно, уже успешно прошли испытания в Калининградской области и теперь на постоянной основе будут защищать самый западный российский регион».

Напомним, ракетные комплексы «Искандер» в Калининграде традиционно вызывают истерику у западных СМИ. Достаточно набрать «kaliningrad iskander» в немецком, польском, литовском и прочем «Гугле» — и вы получите массу карт, на которых циркулем выведена зона поражения в Восточной и Центральной Европе.

В феврале 2018 года командование Балтфлота сообщило, что в Калининградской области завершено строительство парковых зон для ракетных комплексов «Искандер-М».