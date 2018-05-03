Псков, 3 мая, 2018, 21:14 — ИА Регнум. В Псковской области объявили творческий конкурс среди детей и подростков на тему «Официальные символы Псковской области. Новое видение». Как сообщили ИА REGNUM в государственном управлении образования региона, детям и подросткам предложили изобразить, какими, по их мнению, должны быть герб и флаг региона.

Mil.ru Детский рисунок на асфальте

Конкурс стартовал сегодня, 3 мая, одновременно с открытым конкурсом официальных символов региона, решение о разработке которых принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская область одна из субъектов России оказалась без собственного флага и гимна, а её герб не соответствует геральдическим нормам и не внесен в Государственный геральдический регистр. Для того чтобы это исправить, в регионе создали геральдический совет при губернаторе.

При этом ответственный секретарь геральдического совета при президенте Российской Федерации Глеб Калашников в комментариях телепрограмме «Вести. Псков» заявил, что проблема псковского герба — в обрамлении щита: венок из дубовых ветвей и императорской короны указывает, что Псковская область до сих пор губерния Российской империи.