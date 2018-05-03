Горки-9, Московская область, 3 мая, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Великому Новгороду на ремонт дорог в 2018 году выделено 500 млн рублей. Об этом сегодня, 3 мая, на встрече с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Ольга Ларина ИА REGNUM Великий Новгород

Дмитрий Медведев напомнил о своём визите в регион в 2017 году и поинтересовался, что делается для благоустройства.

«Город, конечно, древний, очень знаковый для нашей страны, но состояние городских улиц, парков, придомовых территорий, мягко говоря, вызывало большие вопросы», — отметил председатель правительства РФ.

Губернатор Новгородской области ответил, что в 2017 году областному центру удалось дать дополнительно 500 млн рублей на ремонт дорог.

«В этом году по 500 миллионам решение уже принято. Плюс в рамках работы по туристическому кластеру мы сделаем дороги к нашим монастырям. Ведём сейчас разговор с Минтрансом, и, я думаю, Колмовский мост — второй по значимости мост Великого Новгорода — тоже начнём приводить в порядок», — сообщил Андрей Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начать ремонт Колмовского моста в Великом Новгороде уже в 2018 году губернатор Новгородской области Андрей Никитин пообещал мэру Великого Новгорода Юрию Бобрышеву в ходе рабочей встречи 19 февраля 2018 года. Сейчас техническое состояние железобетонных конструкций переправы оценивается как неудовлетворительное. Ремонт Колмовского моста оценивается в 520 млн рублей. На проектные работы было выделено 27,9 млн рублей.

Напомним также, что ранее Новгородской области было выделено 1,25 млрд рублей на ремонт дорог.

Читайте также: Новгородские дороги получили ещё 1,25 млрд рублей из федерального бюджета

В настоящее время около 45% дорог в Великом Новгороде находятся в ненормативном состоянии. В целом по региону плохих дорог больше — 65%, в планах властей снизить этот показатель в 2018 году до 58%.