Иерусалим, 3 мая, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Кнессет Израиля поддержал законопроект правительства, позволяющий премьер-министру начинать войну с одобрения министра обороны, 3 мая передает агентство Associated Press.

Армия Израиля

Согласно принятому закону, теперь для начала войны в «чрезвычайных ситуациях» Биньямину Нетаньяху не обязательно заручаться поддержкой всего кабинета министров — достаточно будет одобрения одного Авигдора Либермана.

Отмечается, что данная мера была принята в условиях нарастания напряженности в отношениях между Ираном и Израилем.

Так, ранее израильские ВВС уже атаковали военную базу в Сирии, в результате чего погибли бойцы иранского Корпуса стражей Исламской революции.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая Нетаньяху сообщил о наличии у израильской разведки 110 тыс. документов по закрытой части иранской ядерной программы.

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