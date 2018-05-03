Кабул, 3 мая, 2018, 20:20 — ИА Регнум. В северной провинции Афганистана Кундуз из уезда Калай-и-Зал, частично занятого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бежали более 1 тыс. семей, сообщает 2 мая Pajhwok Afghan News со ссылкой на члена провинциального совета Аминуллу Адида.

Село в горах. Афганистан

По данным издания, террористы более недели удерживают район Актапа уезда Калай-и-Зал, включая районный центр и несколько деревень. В результате военных действий между правительственными войсками и боевиками погибли мирные жители.

В результате более 1 тыс. семей переехали в Дашт-и-Абдан и в настоящее время живут под открытым небом. Беженцы страдают от нехватки продовольствия и болезней.

60-летний Гаджи Назар Мохаммад сказал, что территория, где он проживал была захвачена террористами, и силы безопасности уничтожили его дом. Теперь беженец проживает в палатке с 12 членами своей семьи.

Напомним, 2 мая командующий пограничными войсками государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали заявил, что на север Афганистана переброшено 6 825 боевиков.