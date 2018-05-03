Кызыл, 3 мая, 2018, 20:04 — ИА Регнум. Обнаружено тело горняка, погибшего в результате обрушения в угольной шахте в Туве. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил глава Тувы Шолбан Кара-Оол.

Скриншот со страницы главы Тувы Шолбана Кара-оола. Vk.com Глава Тувы рассказал о погибшем горняке

«Земляки, глубоко сожалею. Только что обнаружили тело горняка Пикулева Андрея Александровича. Он работал вахтовиком, приезжал из своего города Белово Кемеровской области. Работал начальником участка, руководил именно бригадой проходчиков, той самой, что выдавала нам рекорды по проходке в шахте. Мы их хвалили, гордились трудягами и первопроходцами. Скорблю с родными. Он погиб, как истинный командир: сначала подчинённых спасай, потом сам. Так и поступил. Ценой своей жизни», — написал глава Тувы на своей странице в соцсети.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, на месте трагедии 3 мая работали более 59 человек и 12 единиц техники. Сегодня в ходе поисковой операции было укреплено и отчищено 15 метров шахты, извлечено более 130 кубометров горной породы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Туве произошёл обвал породы в шахте «Межегейуголь». По данным следственного управления СКР, на этом горном участке было задействовано 12 человек. Обрушение произошло, когда начальник участка осматривал комбайн. Работников шахты эвакуировали на поверхность.

До сегодняшнего дня горняк считался пропавшим. Кара-оол ранее сообщал, что в Туву прибыла его супруга из Кемеровской области.