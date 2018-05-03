Вашингтон, 3 мая, 2018, 20:02 — ИА Регнум. На территории Сирии и Ирака размещены порядка пяти тысяч американских военных, заявила 3 мая журналистам пресс-секретарь военного ведомства США Дана Уайт.

The U.S. Army ВС США

По словам Уайт, названное ею число приблизительно. Кроме того, пресс-секретарь Пентагона не стала уточнять, сколько военных США находится на территории каждой из стран.

«Наша численность в Сирии и Ираке составляет около пяти тысяч. Это число приблизительно», — сказала Дана Уайт.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США находятся в Ираке и в Сирии под предлогом борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, официальные власти Сирии неоднократно заявляли, что не давали разрешения на пребывание и действия военных США на территории страны.

Кроме того, Вашингтон не получал никаких полномочий на такие действия и от ООН.