Киев, 3 мая, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Украинские эксперты призывают раду как можно быстрее принять закон об амнистии в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

В частности, политический эксперт Михаил Чаплыга сообщил, что на Украине разработана «концепция переходного правосудия». На её основе рада может принять несколько законов «Об амнистии».

«Концепция прописывает условия, по которым применяется амнистия, кто считается, кто не считается коллаборационистом. Она предусматривает, что за тяжелые и особо тяжелые преступления против человечности предусмотрен суд. При этом учитель, который работал в школе (фактически на тот режим), не считался коллаборантом, лицо, которое выдавало пенсии и местный чиновник — также не является коллаборантами. В наших интересах продвинуть эту концепцию публично, чтобы снять те страхи, которыми сегодня главари на востоке кормят местных жителей. Они говорят: «Бойтесь, Украина придет, вас всех засудят». Нам надо показать, как все будет проходить. Концепция уже существует и была презентована несколько месяцев назад», — сказал Чаплыга 3 мая в эфире канала «112 Украина».

Кроме того, кандидат юридических наук Александр Москалюк считает, что под амнистию также не должны попасть украинские силовики, которые совершили особо тяжкие преступления против мирного населения в Донбассе.

«Если мы говорим об амнистии, то действительно, тяжелые и особо тяжелые преступления не могут подпадать под амнистию. Сложно представить, когда лицо совершает разбой с применением насилия и телесных повреждений, после этого оно подпадает под амнистию… Тут должен быть универсальный подход. Это касается тех же преступлений, которые касаются украинских военных. К примеру, в Едином госреестре преступлений числятся обвинения в изнасиловании. Человек может быть героем, делать героические поступки, но это не может освобождать его от ответственности за тяжелые или особо тяжелые преступления», — сказал Москалюк.

По его словам, Украине и России нужно подписать более расширенное соглашение по Донбассу.

«Минские соглашения формировались чрезвычайно абстрактно. Это две странички. Если мы возьмем другие виды подобного рода двусторонних договоров, к примеру, по Югославии, то конечный мирный договор состоял из 20 страниц. Там детально расписывались все моменты, поэтому он стал действенным фактором, чтобы на Балканах восстановился мир. Позиция Россия может быть категоричной. Но если мы допустим амнистию людей, которые совершали особо тяжкие преступления, то мы тем самым подорвем основы самого украинского государства. Это таит в себе большую опасность, потому что есть определенные вещи, которые должны быть табуированы независимо от социальной действительности», — добавил Москалюк.

Как сообщалось, принятие радой закона об амнистии прописано в минских соглашениях. Ранее, в январе, 2018 года верховная рада приняла Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который противоречит минским соглашениям, в частности в вопросе амнистии для участников событий в Донбассе. Закон объявляет преступниками всех, кто сотрудничает с «оккупационной администрацией».