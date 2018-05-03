Москва, 3 мая, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Администрирование налога на самозанятых будет дороже, чем платежи, которые удастся получить, если налог будет введён. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 мая заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Капитализм. Карикатура

В правительстве рассматривают возможность ввести налог для самозанятых, рассказал журналистам замглавы Минфина Илья Трунин. Речь идёт о репетиторах, нянях, домработницах и других гражданах, которые оказывают различные услуги. Ставка налога, по словам Трунина, может составить 3% для граждан, которые оказывают услуги для физических лиц, и 6% для тех, кто работает с юрлицами. Предполагается, что нововведение может заработать в пилотом режиме в некоторых регионах РФ уже с 2019 года.

«Это одно из проявлений тупикового пути развития, который предлагает правительство», — считает Емельянов.

Так, по его словам, большое количество самозанятых в РФ связано с тем, что экономика пока что находится в стагнации и высокодоходных рабочих мест на крупных предприятиях в легальном секторе экономики сегодня нет.

«Поэтому люди вынуждены уходить в полутеневой сектор, которым сейчас и стали самозанятые. Чаще всего это не очень богатые люди старшего возраста, которые потеряли работу», — объясняет Емельянов.

Помимо этого, отмечает он, правительство не хочет осложнять жизнь крупного бизнеса и вводить дополнительные налоги для сырьевых компаний, ритейлеров или для финансового сектора.

«Для этих секторов, наоборот, делаются преференции. Прогрессивную шкалу налогообложения правительство тоже не хочет вводить, а сводить бюджет как-то надо, поэтому они трогают этих самозанятых», — считает Емельянов.

Кроме того, депутат уверен, что сама реализация идеи не будет удачной, поскольку ввести всех самозанятых в правовое поле и взимать с них налоги будет очень сложно.

«Кто будет искать этих самозанятых, кто будет доказывать, чем они реально занимаются, кто будет привлекать их к ответственности? Само администрирование будет дороже, чем те платежи, которые реально будут поступать. Но правительство не готово отказаться от своего тупикового курса и ищет такие полуутопические и достаточно антинародные меры по наполнению бюджета. Но решать за счёт таких людей проблемы, которые надо решать за счёт олигархата, сырьевых компаний и финансового сектора, это как минимум безнравственно», — уверен Емельянов.

Минфин ранее предложил продлить налоговые каникулы для отдельных категорий самозанятых до 31 декабря 2019 года. Законопроект в начале апреля был внесен в Госдуму.