Москва, 3 мая, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации считает, что причиной крушения многоцелевого истребителя Су-30СМ воздушно-космических сил России в Сирии могло стать попадание птицы в двигатель самолета. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Mil.ru Су-30СМ

Сообщается, что многоцелевой истребитель Су-30СМ разбился в 9:45 по московскому времени после взлета с аэродрома Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Согласно докладу с места происшествия, оба пилота самолета погибли.

Су-30СМ стал четвертым летальным аппаратом, который ВКС России потеряли за 2018 год в Сирии.

Ряд экспертов также отмечает, что самолеты российских ВКС в Сирии используются крайне интенсивно, число только боевых вылетов с авиабазы Хмеймим превысило 120 тыс. Вполне возможно, что речь идет об отказе техники.