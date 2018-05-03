Бишкек, 3 мая, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Противотанковая мина без запала была найдена на территории ипподрома в столице Киргизии городе Бишкек, сообщает 3 мая пресс-центр республиканского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Противотанковая мина

По данным пресс-службы, обнаруженная мина не представляла угрозы посетителям иподрома, так как не была оснащена запалом.

В дежурную службу Бишкека поступил сигнал о находящемся возле ворот ипподрома подозрительном предмете.

«На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД и ГКНБ, территория ипподрома была оцеплена», — указано в сообщении.

Сотрудники ГКНБ осмотрели предмет и выяснили, что он является «заржавевшей противотанковой миной без запала, не пригодной к использованию».

«Каких-либо других подозрительных предметов и взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время обнаруженный боеприпас увезен на полигон для уничтожения», — сообщает пресс-центр ГКНБ.

На данный момент проводится расследование для установления обстоятельств появления боеприпаса в общественном месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в УМВД Москвы поступило ложное сообщение об угрозе взрыва в здании департамента здравоохранения российской столицы.